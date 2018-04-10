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Афганский боевик

Военные США сообщили о ликвидации одного из лидеров ИГ в Афганистане

© Flickr/ DVIDSHUB
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По данным НАТО, Кари Хикматулла являлся этническим узбеком и участвовал в различных исламистских группировках, в том числе у себя на родине в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Силы безопасности США и Афганистана ликвидировали одного из командиров подразделения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран) Кари Хикматуллу.

Об этом сообщается в заявлении на сайте командования миссии НАТО в Афганистане, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, террорист и его телохранитель были ликвидированы в результате авиаудара в четверг, 5 апреля, в северной провинции Фарьяб.

Хикматулла являлся высокопоставленным командиром подразделения группировки, действующего в провинции Хорасан. Командование уточняет, что Хикматулла отвечал помимо всего прочего за внешнюю поддержку боевиков и транспортировку бойцов из Центральной Азии в Афганистан.

По данным НАТО, Хикматулла являлся этническим узбеком и участвовал в различных исламистских группировках, в том числе у себя на родине в Узбекистане.

Командование полагает, что место Хакматуллы в группировке занял другой узбек — Мавлави Хабибул Рахман. При этом НАТО отмечает наличие связей Рахмана с радикальным движением "Талибан", что свидетельствует, по их мнению, о трудностях, которые испытывает афганское подразделение ИГ при назначении командиров.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".




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