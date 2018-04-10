14:34 10 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
График роста

Сколько потеряли российские миллиардеры за один день из-за санкций США

© Flickr/ Day Donaldson
В мире
Получить короткую ссылку
8401

Введенные Америкой санкции в отношении российских бизнесменов уже привели к негативным последствиям — за один день богатейшие люди России потеряли свыше 15 миллиардов долларов

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Потери российских миллиардеров за день после введения новых санкций со стороны США превысили 15 миллиардов долларов, всего с момента введения санкций они потеряли более 17 миллиардов долларов.

Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Флаг Соединенных Штатов Америки.
© Sputnik/ Максим Блинов
Вашингтон ввел новые санкции против России
Больше всех в понедельник потерял президент "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние уменьшилось на 2,28 миллиарда долларов. Основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял 1,28 миллиарда долларов. Состояние главы и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова сократилось на 1,37 миллиарда долларов.

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин также понес потери по итогам понедельника — он потерял 1,31 миллиарда долларов. Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон стал беднее на 1,03 миллиарда долларов.

Состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова уменьшилось на 987 миллионов. Бизнесмены Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров потеряли в понедельник 1,15 миллиарда долларов и 95,7 миллиона долларов соответственно.

Состояние предпринимателя Алишера Усманова тоже сократилось — он потерял 255 миллионов долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 445 миллионов долларов по итогам понедельника.

Напомним, США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. На этот раз ограничения коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В число подвергнутых рестрикциям американского Минфина попали, в частности, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

По теме

Алишер Усманов вошел в десятку российских миллиардеров с наибольшими доходами
Теги:
США, Россия, Экономика, бизнес и финансы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новые российские рубли
    Рублевый спрос

    В Казахстане растет спрос на рубли – жители республики в прошлом году выкупили в обменниках больше российской валюты, чем сдали.

  • Вид на город Стамбул. Архивное фото
    Турецкая пенсия

    Граждане Кыргызстана смогут получать пенсию за годы работы в Турции, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

  • Выступление президента Ильхама Алиева
    К оружию!

    Азербайджан продолжит наращивание военного потенциала, играющего важную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил Ильхам Алиев.

  • Продажа мяса на ярмарке, архивное фото
    Свиной запрет

    Россия ввела временный запрет на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Беларуси в связи с выявлением в готовой продукции вируса АЧС.

  • Сбор клубники в Абхазии
    "Зеленый" свет

    Россельхознадзор разрешил ввоз крупных партий растительной продукции из Абхазии, но выдвинул свои условия.

  • Президент и премьер министр Армении Серж Саргсян и Карен Карапетян
    Сомнения прочь!

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян назвал имя кандидата на должность главы правительства от правящей партии.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Нельзя молчать!"

    Как русская община Латвии защищает свои школы после утверждения закона о запрещении русского языка в учебных заведениях.

  • Директор Национального центра крови Иоанf Бикулчене, архивное фото
    Бизнес на крови

    Директора Национального центра крови Литвы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и нелегальной коммерческой деятельности.

  • Météorite
    Молдова и магический камень

    Удивительный камень, попавший на нашу планету после метеоритного дождя, обладает уникальными свойствами – при чем тут Молдова?

  • Пассажиры на палубе туристического катера, курсирующего по Москва-реке в Москве
    Дорогой лед

    Почему ледовая навигация обошлась Эстонии дороже, чем планировалось, и при чем тут пострадавший от антироссийских санкций Запада ледокол Botnica?

  • Женская сборная из Осетии завоевала 10 медалей по дзюдо
    Страшная сила

    Осетинские спортсменки завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на всероссийском турнире по дзюдо.

  • Новые российские рубли
    Рублевый спрос

    В Казахстане растет спрос на рубли – жители республики в прошлом году выкупили в обменниках больше российской валюты, чем сдали.

  • Вид на город Стамбул. Архивное фото
    Турецкая пенсия

    Граждане Кыргызстана смогут получать пенсию за годы работы в Турции, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мероприятие, посвященное Амиру Темуру в поселке Ходжа Илгор
Темур и его деревня: покорит ли Тамерлан современных туристов
СПУТНИК_Выбросившегося на берег горбатого кита спасли в Аргентине
В Аргентине спасли кита, который пытался совершить суицид
Как сохранить свое здоровье
Семь правил крепкого здоровья

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054