Сколько потеряли российские миллиардеры за один день из-за санкций США

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Потери российских миллиардеров за день после введения новых санкций со стороны США превысили 15 миллиардов долларов, всего с момента введения санкций они потеряли более 17 миллиардов долларов.
Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Основной владелец НЛМК Владимир Лисин также понес потери по итогам понедельника — он потерял 1,31 миллиарда долларов. Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон стал беднее на 1,03 миллиарда долларов.
Состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова уменьшилось на 987 миллионов. Бизнесмены Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров потеряли в понедельник 1,15 миллиарда долларов и 95,7 миллиона долларов соответственно.
Состояние предпринимателя Алишера Усманова тоже сократилось — он потерял 255 миллионов долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 445 миллионов долларов по итогам понедельника.
Напомним, США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. На этот раз ограничения коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В число подвергнутых рестрикциям американского Минфина попали, в частности, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер.