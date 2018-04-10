Сколько потеряли российские миллиардеры за один день из-за санкций США

Введенные Америкой санкции в отношении российских бизнесменов уже привели к негативным последствиям — за один день богатейшие люди России потеряли свыше 15 миллиардов долларов

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Потери российских миллиардеров за день после введения новых санкций со стороны США превысили 15 миллиардов долларов, всего с момента введения санкций они потеряли более 17 миллиардов долларов.

Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

© Sputnik/ Максим Блинов Вашингтон ввел новые санкции против России

Больше всех в понедельник потерял президент "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние уменьшилось на 2,28 миллиарда долларов. Основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял 1,28 миллиарда долларов. Состояние главы и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова сократилось на 1,37 миллиарда долларов.

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин также понес потери по итогам понедельника — он потерял 1,31 миллиарда долларов. Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон стал беднее на 1,03 миллиарда долларов.

Состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова уменьшилось на 987 миллионов. Бизнесмены Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров потеряли в понедельник 1,15 миллиарда долларов и 95,7 миллиона долларов соответственно.

Состояние предпринимателя Алишера Усманова тоже сократилось — он потерял 255 миллионов долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 445 миллионов долларов по итогам понедельника.

Напомним, США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. На этот раз ограничения коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В число подвергнутых рестрикциям американского Минфина попали, в частности, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер.