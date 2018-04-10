В России с начала года предотвратили шесть терактов

Члены террористической группировки планировали осуществить теракты в том числе в день голосования на выборах президента России

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Спецслужбы РФ с начала года пресекли совершение трех преступлений террористической направленности в разных регионах страны. Об этом рассказал директор ФСБ РФ Александр Бортников, сообщает РИА Новости.

По его словам, в первом квартале были предотвращены шесть терактов и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников.

Председатель Национального антитеррористического комитета отметил, что преступления были пресечены в Республике Дагестан, Хабаровском крае и Сахалинской области.

По данным Бортникова, теракты были предотвращены в том числе на избирательных участках в ходе выборов президента России в Ингушетии и Башкирии, а также в торговом центре в Саратове.

Всего с начала года задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников, добавил он.

Все атаки были остановлены на стадии подготовки.