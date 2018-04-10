18:11 10 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Задержание преступников, архивное фото

В России с начала года предотвратили шесть терактов

Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
41 0 0

Члены террористической группировки планировали осуществить теракты в том числе в день голосования на выборах президента России

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Спецслужбы РФ с начала года пресекли совершение трех преступлений террористической направленности в разных регионах страны. Об этом рассказал директор ФСБ РФ Александр Бортников, сообщает РИА Новости.

По его словам, в первом квартале были предотвращены шесть терактов и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников.

Председатель Национального антитеррористического комитета отметил, что преступления были пресечены в Республике Дагестан, Хабаровском крае и Сахалинской области.

По данным Бортникова, теракты были предотвращены в том числе на избирательных участках в ходе выборов президента России в Ингушетии и Башкирии, а также в торговом центре в Саратове.

Всего с начала года задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников, добавил он.

Все атаки были остановлены на стадии подготовки.

Теги:
Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новые российские рубли
    Рублевый спрос

    В Казахстане растет спрос на рубли – жители республики в прошлом году выкупили в обменниках больше российской валюты, чем сдали.

  • Вид на город Стамбул. Архивное фото
    Турецкая пенсия

    Граждане Кыргызстана смогут получать пенсию за годы работы в Турции, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

  • Выступление президента Ильхама Алиева
    К оружию!

    Азербайджан продолжит наращивание военного потенциала, играющего важную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил Ильхам Алиев.

  • Продажа мяса на ярмарке, архивное фото
    Свиной запрет

    Россия ввела временный запрет на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Беларуси в связи с выявлением в готовой продукции вируса АЧС.

  • Сбор клубники в Абхазии
    "Зеленый" свет

    Россельхознадзор разрешил ввоз крупных партий растительной продукции из Абхазии, но выдвинул свои условия.

  • Президент и премьер министр Армении Серж Саргсян и Карен Карапетян
    Сомнения прочь!

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян назвал имя кандидата на должность главы правительства от правящей партии.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Нельзя молчать!"

    Как русская община Латвии защищает свои школы после утверждения закона о запрещении русского языка в учебных заведениях.

  • Директор Национального центра крови Иоанf Бикулчене, архивное фото
    Бизнес на крови

    Директора Национального центра крови Литвы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и нелегальной коммерческой деятельности.

  • Météorite
    Молдова и магический камень

    Удивительный камень, попавший на нашу планету после метеоритного дождя, обладает уникальными свойствами – при чем тут Молдова?

  • Пассажиры на палубе туристического катера, курсирующего по Москва-реке в Москве
    Дорогой лед

    Почему ледовая навигация обошлась Эстонии дороже, чем планировалось, и при чем тут пострадавший от антироссийских санкций Запада ледокол Botnica?

  • Женская сборная из Осетии завоевала 10 медалей по дзюдо
    Страшная сила

    Осетинские спортсменки завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на всероссийском турнире по дзюдо.

  • Новые российские рубли
    Рублевый спрос

    В Казахстане растет спрос на рубли – жители республики в прошлом году выкупили в обменниках больше российской валюты, чем сдали.

  • Вид на город Стамбул. Архивное фото
    Турецкая пенсия

    Граждане Кыргызстана смогут получать пенсию за годы работы в Турции, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мероприятие, посвященное Амиру Темуру в поселке Ходжа Илгор
Темур и его деревня: покорит ли Тамерлан современных туристов
Оскал бурого медведя
Побороть русского медведя, или Как юный Хабиб Нурмагомедов одолел зверя
Как сохранить свое здоровье
Семь правил крепкого здоровья

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054