Британия готова работать с Россией для обеспечения безопасности ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Британская сторона готова продолжать работу с российской полицией, чтобы обеспечить безопасное проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
"Мы продолжим предлагать нашу поддержку и советы по работе с фанатами, приезжающими на Чемпионат мира из Великобритании", — добавил Робертс.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.