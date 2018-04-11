После крушения Ми-8 в Хабаровске ввели режим ЧС

Все 6 человек, находившиеся на борту вертолета, погибли

ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хабаровске после крушения вертолета Ми-8, сообщает правительство Хабаровского края.

"Распоряжением правительства края в границах города Хабаровска введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 по местному времени (06:30 по Ташкенту) в районе улиц Антенная – Хирургическая в Хабаровске, примерно в километре от жилых домов. Все 6 человек, находившиеся на борту, погибли.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил выделить материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе, а также оказать необходимое содействие в расследовании этого происшествия.