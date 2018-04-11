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Константин Косачев. Архивное фото

Косачев назвал голосование Совбеза ООН по Сирии торжеством здравого смысла

© Sputnik/ Александр Шалгин
В мире
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По словам Косачева, исход голосования в конечном счете не "против", а "за": за недопустимость "судов Линча" и за презумпцию невиновности государств, пока исчерпывающим образом не доказано иное

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал результаты голосования в Совете Безопасности ООН по Сирии, где не приняли ни одну из резолюций.

"Вчерашний исход голосования — в конечном счете не против, а за. За ответственность в подходах и за здравый смысл в политике. За недопустимость "судов Линча" и за презумпцию невиновности государств, пока исчерпывающим образом не доказано иное. И в этом смысле стакан все же скорее полуполон, чем полупуст", — написал Косачев в Facebook.

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По его словам, ни одну из резолюций не приняли, не потому что участники разделились по принципу возможности или невозможности использования химического оружия, а потому что голосование не было должным образом подготовлено.

"В основу консолидированных решений <…> могут ложиться только проверенные факты, а не навеянные геополитическими соображениями гипотезы. Алгоритм может быть только таким: констатация проблемы — всестороннее разбирательство — коллективная реакция. Или отсутствие реакции, если доказательств не нашлось. Что, кстати, не менее важный результат. Все иные варианты действий направлены против модели ООН и только разрушают организацию", — заявил Косачев.

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Он также высказался на тему использования Россией права вето. По его словам, это "уникальный механизм", который "уравнивает возможности сильных государств по отношению друг к другу".

Россия и США во вторник вынесли на голосование Совета Безопасности ООН свои проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии на фоне сообщений о химической атаке в городе Думе.

Москва подготовила два документа. Первый — проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии, второй — резолюция, поддерживающая отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место инцидента в Думу для проведения расследования.

СПУТНИК_Заседание Совбеза ООН по Сирии: голосование за проекты резолюций Франции и РФ
© Ruptly.
Заседание Совбеза ООН по Сирии: битва резолюций
США, в свою очередь, вынесли на рассмотрение Совбеза проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

Основное отличие документов состоит в том, кто и как должен определить виновных. Соединенные Штаты настаивали на том, что новый механизм должен определить виновных в использовании химического оружия в Сирии, после чего СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ.

В российском проекте отмечается, что Совет Безопасности ООН "досконально изучит" выводы комиссии, которая, однако, сама не назовет виновных в преступлениях, оставив это на усмотрение Совбеза.

В конце прошлой недели ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Думе хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.
Трамп пообещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Он не исключил возможность ударов.

Архивное фото боев на улицах Алеппо
© Ruptly.
Боевики применили химоружие при атаках в Алеппо
При этом Москва информацию об атаке опровергла. Российский МИД заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В российском Генштабе еще в середине марта сообщали, что боевики готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте. Российские военные тогда высказывали мнение, что США затем используют это как повод для удара по Сирии.

Теги:
голосование, Совбез ООН, Сирия, Россия



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