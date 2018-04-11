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Алжир

Мирзиёев выразил соболезнования главе Алжира в связи крушением самолета

© Flickr/ Patrick Gruban
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Самолет ВС Алжира упал сразу после взлета, число жертв составило 257 человек военных и членов их семей, а также экипаж судна

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Алжира Абдулазизу Бутефлике и алжирскому народу в связи с многочисленными жертвами в результате крушения военного самолета в провинции Блида.

Самолет ВС Алжира разбился утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Трагедия произошла всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщают, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. У лайнера на месте происшествия особенно повреждена передняя часть фюзеляжа.

На месте работают 14 пожарных расчетов, порядка тридцати машин скорой помощи, 300 спасателей. Алжирский телеканал "Ан-Нахар" сообщил, что к настоящему моменту пожар в районе катастрофы потушен.

Минобороны Алжира подтвердило, что число жертв трагедии, по предварительным данным, составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

В ходе поисково-спасательной операции в районе катастрофы был обнаружен один пострадавший, но не из числа пассажиров. Этот человек работал охранником на сельхозполе и находился на земле в момент падения самолета. Сообщается, что мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице, но он уже дал показания.

Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета.

Теги:
самолет, разбился, Алжир, Узбекистан



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