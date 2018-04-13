Суд отказался отложить процесс по блокировке Telegram

ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Представители Telegram до сих пор не получили ни текст иска Роскомнадзора, добивающегося блокировки мессенджера, ни другие документы по делу, сообщил представитель правозащитной организации "Агора" Дмитрий Колбасин.

© Sputnik / Алексей Куденко Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ

Между тем уже сейчас начинается рассмотрение иска по существу. Telegram ставят в вину то, что он не предоставил ФСБ ключи, необходимые для расшифровки сообщений пользователей.

"У нас нет реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, так как этот самый иск мы в глаза не видели до сих пор", — сказал юрист.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Юрист Telegram сообщил, что передать ключи шифрования технически невозможно

По его словам, "ни наш доверитель, ни адвокаты "Международной агоры" так и не получили ни этот иск, ни определение суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию". О том, что к процессу привлечена ФСБ РФ, адвокаты, по их словам, узнали из СМИ.

Именно поэтому адвокат Дмитрий Динзе попросил суд отложить слушание и предоставить документы, пояснил Колбасин.

Таганский суд Москвы отказался отложить процесс о блокировке мессенджера Telegram и счел ходатайство адвокатов "злоупотреблением правом".

"Суд расценивает ходатайство об отложении дела как злоупотребление правом", — заявила судья, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.