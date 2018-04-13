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Суд отказался отложить процесс по блокировке Telegram

© Foto : Youtube/HowToScience
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Суд счел ходатайство адвокатов Telegram об отложении заседания для изучения документов и текста иска "злоупотреблением правом", рассмотрение иска ФСБ продолжается

ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Представители Telegram до сих пор не получили ни текст иска Роскомнадзора, добивающегося блокировки мессенджера, ни другие документы по делу, сообщил представитель правозащитной организации "Агора" Дмитрий Колбасин.

Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
© Sputnik / Алексей Куденко
Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ
Между тем уже сейчас начинается рассмотрение иска по существу. Telegram ставят в вину то, что он не предоставил ФСБ ключи, необходимые для расшифровки сообщений пользователей.

"У нас нет реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, так как этот самый иск мы в глаза не видели до сих пор", — сказал юрист.

Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Юрист Telegram сообщил, что передать ключи шифрования технически невозможно
По его словам, "ни наш доверитель, ни адвокаты "Международной агоры" так и не получили ни этот иск, ни определение суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию". О том, что к процессу привлечена ФСБ РФ, адвокаты, по их словам, узнали из СМИ.

Именно поэтому адвокат Дмитрий Динзе попросил суд отложить слушание и предоставить документы, пояснил Колбасин.

Таганский суд Москвы отказался отложить процесс о блокировке мессенджера Telegram и счел ходатайство адвокатов "злоупотреблением правом".

"Суд расценивает ходатайство об отложении дела как злоупотребление правом", — заявила судья, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Теги:
мессенджер, заседание, суд, иск, ФСБ, Telegram, Россия



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