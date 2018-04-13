Суд отказался отложить процесс по блокировке Telegram

ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Представители Telegram до сих пор не получили ни текст иска Роскомнадзора, добивающегося блокировки мессенджера, ни другие документы по делу, сообщил представитель правозащитной организации "Агора" Дмитрий Колбасин.
"У нас нет реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, так как этот самый иск мы в глаза не видели до сих пор", — сказал юрист.
Именно поэтому адвокат Дмитрий Динзе попросил суд отложить слушание и предоставить документы, пояснил Колбасин.
Таганский суд Москвы отказался отложить процесс о блокировке мессенджера Telegram и счел ходатайство адвокатов "злоупотреблением правом".
"Суд расценивает ходатайство об отложении дела как злоупотребление правом", — заявила судья, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.