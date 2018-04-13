Россия попала в кольцо биологических лабораторий, курируемых США

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Россия оказалась в кольце биологических лабораторий США, заявил руководитель секции медико-биологических проблем обороны экспертного совета Комитета Госдумы по обороне Валерий Курочка.
"Вокруг России натыкано столько биологических лабораторий, которые финансируют, курируют и управляют США: это и куча лабораторий на Украине, даже в Узбекистане, Казахстане, Грузии, Армении, прибалтийских республиках. Нас обсадили этими лабораториями, что-то они изучают", — сказал Курочка на выездном заседании совета в ДОСААФ.
"Все эти лаборатории, куда мы носим свои биоматериалы, … тупо за деньги эти биоматериалы продают на Запад. Нетрудно догадаться, для чего", — добавил Курочка.