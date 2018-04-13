Россия попала в кольцо биологических лабораторий, курируемых США

По мнению Валерия Курочки, лаборатории в Узбекистане, Казахстане, Грузии, Армении и Прибалтике собирают биоматериал граждан России и продают за деньги на Запад

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Россия оказалась в кольце биологических лабораторий США, заявил руководитель секции медико-биологических проблем обороны экспертного совета Комитета Госдумы по обороне Валерий Курочка.

"Вокруг России натыкано столько биологических лабораторий, которые финансируют, курируют и управляют США: это и куча лабораторий на Украине, даже в Узбекистане, Казахстане, Грузии, Армении, прибалтийских республиках. Нас обсадили этими лабораториями, что-то они изучают", — сказал Курочка на выездном заседании совета в ДОСААФ.

© Sputnik / Максим Богодвид Американцы запустят в Узбекистане лабораторию для биоматериалов

Кроме того, сегодня вовсю собирается биоматериал граждан России, который затем каким-то образом попадает за рубеж, передает слова эксперта РИА Новости.

"Все эти лаборатории, куда мы носим свои биоматериалы, … тупо за деньги эти биоматериалы продают на Запад. Нетрудно догадаться, для чего", — добавил Курочка.