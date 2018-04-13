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Ситуация в Сирии

Врачи в Думе: к нам не поступали пациенты, отравившиеся химвеществами

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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По словам врачей, они оказывали помощь пострадавшим, которые имели признаки удушья от дыма пожара

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Минобороны России обнародовало видеоинтервью участников съемки ролика о "последствиях химической атаки" в отделении скорой помощи в сирийской Думе, пишет РИА Новости.

По словам очевидцев, когда в больницу доставляли людей, пострадавших от удушья во время пожара, там появился посторонний, который заявил, что люди подверглись действию отравляющих веществ.

В панике граждане начали обливать друг друга водой и прыскать детям в горло лекарство от астмы.

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Минобороны РФ показало участников съемки "последствий химатаки" в Думе

Врачи заявили, что "все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами".

Запад бездоказательно обвинил Дамаск в химатаке в городе Дума в конце прошлой недели. Москва опровергла эту информацию. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов.

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Теги:
химическое оружие, Россия, Сирия



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