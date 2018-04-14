США совершили ракетные удары по Сирии

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии.
По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.
В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.
По его словам, такие действия союзников могут носить продолжительный характер, "пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества".
В Минобороны России заявили, что удары проводились в ночь с пятницы на субботу с 3:42 до 5:10 по московскому времени, в настоящее время операция завершена.
Сирийский депутат, комментируя происходящее в стране, рассказал РИА Новости, что западные страны нанесли удары в Сирии не по военному объекту, а по исследовательскому центру. К тому же удары наносились без санкции Совбеза ООН.
Стало известно, что делегация российских парламентариев продолжит свою работу в Сирии согласно программе, несмотря на удары США и их союзников.