США совершили ракетные удары по Сирии

Ракетные удары были совершены в ночь с пятницы на субботу совместно с Францией и Великобританией

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии.

По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.

"В прошлую субботу режим Асада опять применил химическое оружие, чтобы убить невинных граждан, в этот раз в городе Дума рядом с сирийской столицей. Эта расправа была в значительной степени большей по масштабу в истории применения химического оружия этим ужасным режимом… Это действия не человека, а чудовища. Цивилизованные страны объединились сегодня, чтобы остановить применение химического оружия", — сказал Трамп.

По его словам, такие действия союзников могут носить продолжительный характер, "пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества".

В Минобороны России заявили, что удары проводились в ночь с пятницы на субботу с 3:42 до 5:10 по московскому времени, в настоящее время операция завершена.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin США готовят удар по Сирии: вероятные время и последствия

Ранее официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По его словам, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Сирийский депутат, комментируя происходящее в стране, рассказал РИА Новости, что западные страны нанесли удары в Сирии не по военному объекту, а по исследовательскому центру. К тому же удары наносились без санкции Совбеза ООН.

Стало известно, что делегация российских парламентариев продолжит свою работу в Сирии согласно программе, несмотря на удары США и их союзников.