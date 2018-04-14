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Огневой удар, архивное фото

США совершили ракетные удары по Сирии

© Sputnik / Константин Чалабов
В мире
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Тема:
Ситуация в Сирии (38)
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Ракетные удары были совершены в ночь с пятницы на субботу совместно с Францией и Великобританией

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии.

По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.

СПУТНИК_Лавров высказался о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе
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"В прошлую субботу режим Асада опять применил химическое оружие, чтобы убить невинных граждан, в этот раз в городе Дума рядом с сирийской столицей. Эта расправа была в значительной степени большей по масштабу в истории применения химического оружия этим ужасным режимом… Это действия не человека, а чудовища. Цивилизованные страны объединились сегодня, чтобы остановить применение химического оружия", — сказал Трамп.

По его словам, такие действия союзников могут носить продолжительный характер, "пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества".

В Минобороны России заявили, что удары проводились в ночь с пятницы на субботу с 3:42 до 5:10 по московскому времени, в настоящее время операция завершена.

Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусры (организация запрещена в РФ), в Восточной Гуте в пригороде Дамаска
© Sputnik / Mikhail Alaeddin
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Ранее официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По его словам, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Сирийский депутат, комментируя происходящее в стране, рассказал РИА Новости, что западные страны нанесли удары в Сирии не по военному объекту, а по исследовательскому центру. К тому же удары наносились без санкции Совбеза ООН.

Стало известно, что делегация российских парламентариев продолжит свою работу в Сирии согласно программе, несмотря на удары США и их союзников.

Тема:
Ситуация в Сирии (38)

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Теги:
Сирия, США



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