Мужчине, 10 лет убивавшему выходцев из Средней Азии, грозит пожизненный срок

45-летнего читинца обвиняют в восьми убийствах и семи покушениях по мотивам национальной ненависти

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Житель Читы, который в течение 10 лет совершал покушения и убивал выходцев из среднеазиатских республик, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, обвиняемый в течение десяти лет на территории Читы и в пригороде нападал на жителей среднеазиатских республик, а также других лиц, входящих в их окружение. В большинстве случаев мотивом преступлений была национальная ненависть.

Как установило следствие, за 10 лет его жертвами стали 8 человек.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Обвиняемому за содеянное грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.