Путин о бомбардировке Сирии: США еще больше усугубляют катастрофу

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Своими действиями Соединенные Штаты еще больше усугубляют катастрофу в Сирии.

Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

По словам российского лидера, США осуществили ракетный удар без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права.

"Совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", — подчеркнул он.

Владимир Путин отметил, что Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", — сказал он.

Российский глава заявил, что нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.

© Sputnik / Константин Чалабов США совершили ракетные удары по Сирии

"История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", — сказал Путин.

Президент РФ информировал также, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

Напомним, Соединенные Штаты совместно с Великобританией и Францией в ночь на субботу 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии. Как заявил президент США Дональд Трамп, это было сделано в ответ на химатаку, якобы проведенную Дамаском в городе Дума.