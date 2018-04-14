Путин о бомбардировке Сирии: США еще больше усугубляют катастрофу

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Своими действиями Соединенные Штаты еще больше усугубляют катастрофу в Сирии.
Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
"Совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", — подчеркнул он.
Владимир Путин отметил, что Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.
"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", — сказал он.
Российский глава заявил, что нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.
Президент РФ информировал также, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.
Напомним, Соединенные Штаты совместно с Великобританией и Францией в ночь на субботу 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии. Как заявил президент США Дональд Трамп, это было сделано в ответ на химатаку, якобы проведенную Дамаском в городе Дума.