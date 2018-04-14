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Президент РФ Владимир Путин

Путин о бомбардировке Сирии: США еще больше усугубляют катастрофу

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Тема:
Ситуация в Сирии (38)
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Президент России сделал официальное заявление по поводу ракетного удара США

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Своими действиями Соединенные Штаты еще больше усугубляют катастрофу в Сирии.

Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Авиаудары по Сирии, архивное фото
© Ruptly .
Удар США по Сирии: что на самом деле означает ракетно-бомбовое шоу Трампа
По словам российского лидера, США осуществили ракетный удар без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права.

"Совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", — подчеркнул он.

Владимир Путин отметил, что Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", — сказал он.

Российский глава заявил, что нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.

Огневой удар, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
США совершили ракетные удары по Сирии
"История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", — сказал Путин.

Президент РФ информировал также, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

Напомним, Соединенные Штаты совместно с Великобританией и Францией в ночь на субботу 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии. Как заявил президент США Дональд Трамп, это было сделано в ответ на химатаку, якобы проведенную Дамаском в городе Дума.

Тема:
Ситуация в Сирии (38)
Теги:
Владимир Путин, Сирия, США, Политика



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