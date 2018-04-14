Умер кинорежиссер Милош Форман

Классик мирового кинематографа, снявший фильм "Пролетая над гнездом кукушки", скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман скончался в США на 87-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу режиссера Мартину.

По ее словам, уход Формана был спокойным, он все время был окружен семьей и своими близкими. Прощание с ним пройдет в узком семейном кругу.

Кинорежиссер получил европейскую известность еще на родине в Чехии, однако всемирную славу Форману принесли снятые в Голливуде "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей" и "Человек на Луне".

Его самым известным фильмом стал "Пролетая над гнездом кукушки" — экранизация одноименного романа Кена Кизи. Картина получила все пять главных наград "Оскара": за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий и две главные роли. Отметим, что Джек Николсон в этом фильме сыграл одну из своих лучших ролей.

Не меньший успех имел другой фильм Формана, "Амадей" (1984 год), получивший 8 "Оскаров" и еще 32 награды и 13 номинаций.

Ко всем своим фильмам Форман написал сценарии.

Также Форман сыграл роли в фильмах "Ревность" (Heartburn, 1986), "Сохраняя веру" (Keeping the Faith, 2000), "Возлюбленные (Beloved, 2011).

Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. Во время Второй Мировой его родители погибли в Аушвице, так что детство и раннюю юность Милош провел в интернате для сирот. Затем учился в Институте Кино, входившем в состав Пражского университета. В конце 60-х Форман переехал во Францию, а позднее перебрался в США.

Милош был женат трижды. В трех браках у Формана родилось четверо сыновей — две пары близнецов. Его третья супруга — Мартина Сборилова, на которой он женился в 1989-м году, прожила с ним последние 29 лет его жизни.