Сергей Лавров рассказал, чем отравили Скрипалей

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Клиническая картина Сергея и Юлии Скрипалей, которые были отправлены в британском Солсбери, соответствует выводам швейцарской лаборатории об использовании вещества BZ. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Принимая во внимание, что пострадавшие, и Юлия Скрипаль, и полицейский, уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, не давая доступа ни к Юлии, ни к Сергею, пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", — сказал Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Как ранее сообщал Лавров, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в РФ и СССР.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.