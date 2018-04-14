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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Сергей Лавров рассказал, чем отравили Скрипалей

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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (50)
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По словам главы МИД РФ, клиническая картина Скрипалей больше соответствует отравлению веществом BZ

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Клиническая картина Сергея и Юлии Скрипалей, которые были отправлены в британском Солсбери, соответствует выводам швейцарской лаборатории об использовании вещества BZ. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Принимая во внимание, что пострадавшие, и Юлия Скрипаль, и полицейский, уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, не давая доступа ни к Юлии, ни к Сергею, пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", — сказал Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

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Как ранее сообщал Лавров, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в РФ и СССР.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (50)
Теги:
Сергей Лавров, Россия, Великобритания, Политика



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