Жизнь в Дамаске идёт своим чередом, сирийцы смеются над Трампом

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Для жителей Дамаска день накануне начался со звуков взрывов после атаки США, Великобритании и Франции.
Сразу после атаки США, начавшейся ночью в районе 03.55 и продлившейся около часа, граждане Сирии в знак протеста собрались в самом центре Дамаска у мечети Эмеви.
Сирийский военный источник в комментарии Sputnik заявил: "Наша система ПВО оказалась очень эффективной в борьбе с американскими ракетами, я могу сказать, что атака оказалась безуспешной, мы понесли незначительные потери".
Источник подтвердил факт разрушения научно-исследовательского центра в Барзех. Также, по его словам, в воздухе были уничтожены ракеты, целью которых были Джамрая и Эль-Кисва, расположенные в сельской местности Дамаска.
Стрингер Sputnik пообщаться с жителями Дамаска, где жизнь продолжает идти своим чередом. Вот что об атаке рассказал Ахмет, сотрудник магазина в Дамаске:
"Я и моя семья проснулись, услышав звуки взрыва, мы следили за происходящим по национальным СМИ. Для меня этот день не сильно отличался от других, я рано встал и открыл свой магазин".
Другая собеседница Sputnik 50-летняя Умм Риим (Umm Reem), мать четверых детей, живущая в районе Барзех, расположенном недалеко от здания научно-исследовательского центра, который был разрушен в результате американского ракетного удара, сказала, что её дети испугались взрывов, и она пыталась уложить их снова.
"Во время утреннего намаза я молилась за нашу страну. Пусть американские дети переживут тот же страх, что пришлось пережить нашим", — сказала она.
При этом в социальных сетях сирийцы высмеяли Дональда Трампа. Один из пользователей написал: "Ракеты Трампа не умнее своего хозяина, оба они дураки".
В то же время в Facebook была опубликована фотография фрагментов американских ракет в сопровождении со следующими словами:
"Выставлены на продажу б/у ракеты американского производства Tomahawk, где присутствует след стран Персидского залива. Однако они нуждаются в двух вещах: в двух крыльях и покраске… Заинтересованные могут связаться с ВВС Сирии".