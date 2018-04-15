Жизнь в Дамаске идёт своим чередом, сирийцы смеются над Трампом

Об обстреле Сирии ракетами, о разрушениях в Дамаске и реакции на это местных жителей – в материале корреспондента Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Для жителей Дамаска день накануне начался со звуков взрывов после атаки США, Великобритании и Франции.

Сразу после атаки США, начавшейся ночью в районе 03.55 и продлившейся около часа, граждане Сирии в знак протеста собрались в самом центре Дамаска у мечети Эмеви.

США в ходе атаки использовали более 100 ракет, при этом сирийские военные источники заявили, что более 70 из них были обезврежены системами ПВО. Как отмечается, американские ракеты нанесли удар по расположенному в Дамаске научно-исследовательскому центру и по целям в сельской местности Хомса. Официального заявления о понесённых потерях сделано не было.

Сирийский военный источник в комментарии Sputnik заявил: "Наша система ПВО оказалась очень эффективной в борьбе с американскими ракетами, я могу сказать, что атака оказалась безуспешной, мы понесли незначительные потери".

Источник подтвердил факт разрушения научно-исследовательского центра в Барзех. Также, по его словам, в воздухе были уничтожены ракеты, целью которых были Джамрая и Эль-Кисва, расположенные в сельской местности Дамаска.

Стрингер Sputnik пообщаться с жителями Дамаска, где жизнь продолжает идти своим чередом. Вот что об атаке рассказал Ахмет, сотрудник магазина в Дамаске:

"Я и моя семья проснулись, услышав звуки взрыва, мы следили за происходящим по национальным СМИ. Для меня этот день не сильно отличался от других, я рано встал и открыл свой магазин".

© sputnik Жизнь в Сирии после обстрела

Другая собеседница Sputnik 50-летняя Умм Риим (Umm Reem), мать четверых детей, живущая в районе Барзех, расположенном недалеко от здания научно-исследовательского центра, который был разрушен в результате американского ракетного удара, сказала, что её дети испугались взрывов, и она пыталась уложить их снова.

"Во время утреннего намаза я молилась за нашу страну. Пусть американские дети переживут тот же страх, что пришлось пережить нашим", — сказала она.

При этом в социальных сетях сирийцы высмеяли Дональда Трампа. Один из пользователей написал: "Ракеты Трампа не умнее своего хозяина, оба они дураки".

© sputnik Реакция пользователей соцсетей в Сирии на обстрел Соединенными Штатами

В то же время в Facebook была опубликована фотография фрагментов американских ракет в сопровождении со следующими словами:

"Выставлены на продажу б/у ракеты американского производства Tomahawk, где присутствует след стран Персидского залива. Однако они нуждаются в двух вещах: в двух крыльях и покраске… Заинтересованные могут связаться с ВВС Сирии".