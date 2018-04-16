Трамп планировал бомбить российские объекты в Сирии - СМИ

Газета The Wall Street Journal обнародовала информацию о том, как президент Америки принимал решение об ударе по Сирии

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп был готов нанести удар в том числе по российским и иранским объектам в Сирии. Однако, как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этого.

Мэттис представил Белом дому три варианта нанесения удара, передает РИА Новости.

Первый — удар по сирийским объектам, имеющим отношение к химическому оружию. Вторая опция — удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования.

Третий вариант предполагал также нанесение удара по российским ПВО в Сирии. Этот вариант был разработан, чтобы "подорвать военный потенциал сирийского режима", не затрагивая при этом "политических механизмов (президента Сирии — ред.) Башара Асада".

Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам в Сирии "при необходимости достать военное оборудование Асада". Однако Мэттис выступил против этого. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.