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Президент США Дональд Трамп

Трамп планировал бомбить российские объекты в Сирии - СМИ

© Ruptly .
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Тема:
Ракетный обстрел Сирии (10)
17510

Газета The Wall Street Journal обнародовала информацию о том, как президент Америки принимал решение об ударе по Сирии

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп был готов нанести удар в том числе по российским и иранским объектам в Сирии. Однако, как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этого.

Мэттис представил Белом дому три варианта нанесения удара, передает РИА Новости.

Авиаудары по Сирии, архивное фото
© Ruptly .
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Первый — удар по сирийским объектам, имеющим отношение к химическому оружию. Вторая опция — удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования.

Третий вариант предполагал также нанесение удара по российским ПВО в Сирии. Этот вариант был разработан, чтобы "подорвать военный потенциал сирийского режима", не затрагивая при этом "политических механизмов (президента Сирии — ред.) Башара Асада".

Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам в Сирии "при необходимости достать военное оборудование Асада". Однако Мэттис выступил против этого. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Тема:
Ракетный обстрел Сирии (10)
Теги:
Дональд Трамп, Сирия, США, Россия, Политика



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