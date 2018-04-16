Президентский СПЧ обсудит проблемы переселения соотечественников

Участники планируют обсудить проблему правового положения в России лиц с неурегулированным правовым статусом из числа тех, кто въехал в страну на ПМЖ из стран ближнего зарубежья, в том числе Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) во вторник проведет специальное заседание по вопросам, связанным с переселением соотечественников в Россию.

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Спецзаседание по теме "Собирание соотечественников во благо России" состоится в СПЧ 17 апреля, к участию приглашены представители Минвостокразвития, главного управления по вопросам миграции МВД России, Минтруда, Минздрава, МИД РФ. Итогом мероприятия станут рекомендации СПЧ, пишет РИА Новости.

Участники планируют обсудить, в том числе, проблему правового положения в России лиц с неурегулированным правовым статусом из числа тех, кто въехал в страну на постоянное проживание из стран ближнего зарубежья. Правозащитники отмечают, что вопросы иммиграционной амнистии для соотечественников, длительное время проживающих в РФ, "сохраняют свою актуальность и требуют безотлагательного решения".

Будет обсуждаться и проблема урегулирования правового статуса переселенцев из юго-восточных областей Украины. "Негласная отмена в 2017 году возможности продления таким гражданам миграционного учета без необходимости выезда за пределы территории России поставила многих из них в нелегальное положение с последующим выдворением в зону военных действий", — указано в сообщении.

На спецзаседании будут обсуждаться и проблемы реализации государственной программы переселения соотечественников, на которую, как отметили в СПЧ, возлагались большие надежды по улучшению демографической ситуации в РФ.

"Считалось, что в год будет переселяться не менее 300 тысяч человек. Только за первые три года из бюджета было выделено 14 миллиардов рублей. Однако за прошедшие 11 лет госпрограммой воспользовались около 700 тысяч человек (причем всплеск произошел в 2014 — 2016 годах, с прибытием украинских переселенцев)", — отметили в совете.

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Кроме того, участники рассмотрят проблемы приобретения гражданства РФ по процедуре носителей русского языка. Правозащитники уточняют, что основным препятствием в ее реализации является невозможность гражданами ряда иностранных государств выполнить требования закона в части подтверждения выхода из прежнего гражданства. В СПЧ напомнили, что в 2017 году это препятствие было снято только для граждан Украины.

"Между тем граждане Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Молдовы не могут получить документы о выходе из имеющегося гражданства в сроки, установленные российским законом, что становится непреодолимым барьером к получению российского паспорта носителями русского языка", — говорится в сообщении.

Также будет обсуждаться вопрос привлечения соотечественников в регионы приоритетного заселения, включая Дальний Восток.