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Линия электропередач (ЛЭП)

Талибы подорвали опору ЛЭП и обесточили большую часть Кабула

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
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Через данную ЛЭП проходило 20 киловатт электричества из Узбекистана, из-за инцидента 80% Кабула осталось без электроэнергии

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан" в субботу разрушили опору главной ЛЭП в провинции Баглан, оставив большую часть Кабула без электричества.

Начальник полиции провинции Баглан Экармудин Сарай заявил, что, уступая в боевых действиях, боевики решили сменить тактику и подорвали опору ЛЭП, через которую электричество подавалось из Узбекистана пишет издание Afghanistan Times.

Пресс-секретарь компании DA Afghanistan Breshna Sherkat заявил, что через данную ЛЭП проходило 20 киловатт электричества из Узбекистана, в результате чего 80% Кабула осталось без электроэнергии. Сотрудник электростанции сообщил, что команда инженеров уже выехала на место и ожидает, когда район будет зачищен силами безопасности.

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Движение "Талибан" уже взяло на себя ответственность за подрыв ЛЭП, а представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики предупреждали о том, что будут пытаться обесточить Кабул.

За последний месяц талибы уже второй раз подрывают линии электропередач в районе Кабула. Так, в конце марта боевики подорвали опору ЛЭП, через которую поступало электричество из Таджикистана в Кабул.

Теги:
талиб, ЛЭП, Афганистан, Узбекистан



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