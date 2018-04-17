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База ВВС сирийской армии в провинции Хомс

Ночная атака: Сирии пришлось отразить новые ракетные удары

© Sputnik / Илья Питалев
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Ракеты были сбиты сирийской системой ПВО, жертв и разрушений нет

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на авиабазу Шайрат, армия Арабской республики сбила около десяти ракет на подлете к аэродрому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных войсках.

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В свою очередь, сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента также подтверждает факт перехвата ракет.

"Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса", — сообщает агентство.

По данным местных СМИ, сирийская система ПВО сбила порядка девяти ракет, нацеленных на авиабазу.

Также, согласно информации телеканала "Аль-Маядин", в результате попытки обстрела Шайрата не было жертв и разрушений, а все атаки были отражены.

В Пентагоне заявили, что США не проводили никаких военных операций в районе авиабазы Шайрат.

Теги:
ракетное нападение, Сирия, США



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