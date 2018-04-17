Ночная атака: Сирии пришлось отразить новые ракетные удары

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на авиабазу Шайрат, армия Арабской республики сбила около десяти ракет на подлете к аэродрому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных войсках.
"Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса", — сообщает агентство.
По данным местных СМИ, сирийская система ПВО сбила порядка девяти ракет, нацеленных на авиабазу.
Также, согласно информации телеканала "Аль-Маядин", в результате попытки обстрела Шайрата не было жертв и разрушений, а все атаки были отражены.
В Пентагоне заявили, что США не проводили никаких военных операций в районе авиабазы Шайрат.