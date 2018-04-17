ФСБ России предотвратила теракты в Ростовской области

Глава преступной ячейки "Исламского государства" погиб при задержании от самодельного взрывного устройства, еще трое террористов задержаны.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Во вторник, 17 апреля, сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракты в Ростовской области. Они задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Члены ячейки готовили акты с применением самодельных взрывных устройств и оружия, в ходе задержания главарь террористов погиб. Еще трое участников задержаны.

Специалисты спецслужбы изъяли у преступников боеприпасы, огнестрельное оружие, материалы, пропагандирующие деятельность "Исламского государства", а также средства связи.

© Flickr / DVIDSHUB Военные США сообщили о ликвидации одного из лидеров ИГ в Афганистане

О планировании резонансных террористических актов в южном регионе России сообщили эмиссары ИГ в Сирии.

На прошлой неделе военнослужащие из США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Афганистане. Этнический узбек Кари Хикматулла участвовал в ряде исламистских группировок.

Всего с начала года в России предотвратили шесть терактов. Преступления планировались, в том числе, и в день выборов президента — 18 марта. Спецслужбы пресекли подготовку терактов в торговом центре в Саратове, Ингушетии и Башкирии. Также специалисты задержали 198 и нейтрализовали 15 бандитов.