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ФСБ РФ пресекла деятельность сторонников международной террористической организации в Ростовской области

ФСБ России предотвратила теракты в Ростовской области

ЦОС ФСБ РФ
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Тема:
Борьба с терроризмом (36)
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Глава преступной ячейки "Исламского государства" погиб при задержании от самодельного взрывного устройства, еще трое террористов задержаны.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Во вторник, 17 апреля, сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракты в Ростовской области. Они задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Члены ячейки готовили акты с применением самодельных взрывных устройств и оружия, в ходе задержания главарь террористов погиб. Еще трое участников задержаны.

Специалисты спецслужбы изъяли у преступников боеприпасы, огнестрельное оружие, материалы, пропагандирующие деятельность "Исламского государства", а также средства связи.

Афганский боевик
© Flickr / DVIDSHUB
Военные США сообщили о ликвидации одного из лидеров ИГ в Афганистане
О планировании резонансных террористических актов в южном регионе России сообщили эмиссары ИГ в Сирии.

На прошлой неделе военнослужащие из США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Афганистане. Этнический узбек Кари Хикматулла участвовал в ряде исламистских группировок.

Всего с начала года в России предотвратили шесть терактов. Преступления планировались, в том числе, и в день выборов президента — 18 марта. Спецслужбы пресекли подготовку терактов в торговом центре в Саратове, Ингушетии и Башкирии. Также специалисты задержали 198 и нейтрализовали 15 бандитов.

Тема:
Борьба с терроризмом (36)

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Теги:
Ростовская область, Терроризм, Арест и задержание



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