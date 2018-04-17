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Кабина пилотов самолета Bombardier Global Express 6000

Канада может предоставить Узбекистану кредит на самолеты Bombardier

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Заем может покрыть 85% суммы покупки, кроме того, предусмотрено взаимодействие в рамках лизинга

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекистан намерен закупить самолеты Bombardier канадского производства, иностранные партнеры выразили заинтересованность в лизинговом взаимодействии. Об этом сообщает портал "Новости Узбекистана" со ссылкой на сюжет телеканала "Узбекистан 24".

Агентство по развитию экспорта Канады готово предоставить кредиты на 12 лет и покрыть 85% суммы покупки. Также, по словам директора по контрактам Bombardier Мартина Хермана, возможно взаимодействие в рамках лизинговых пакетов.

Торжественная встреча нового Boeing-787 Dreamliner в Ташкенте
© Sputnik / Стрингер
"Узбекистон хаво йуллари" приобретет четыре Boeing-787 Dreamliner
Компания готова обсудить и организацию в Узбекистане производства запчастей для своих самолетов. В ближайшее время представители Bombardier презентуют такую продукцию узбекским коллегам.

Узбекистан уже активно сотрудничает с другим крупным авиапроизводителем — Boeing. К 2020 году американская компания поставит Узбекистану четыре Boeing Dreamliner. В настоящее время национальный авиаперевозчик Узбекистана уже эксплуатирует два "лайнера мечты".

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Теги:
Канада, Узбекистан, Аэрокосмонавтика



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