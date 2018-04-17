Канада может предоставить Узбекистану кредит на самолеты Bombardier

Заем может покрыть 85% суммы покупки, кроме того, предусмотрено взаимодействие в рамках лизинга

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекистан намерен закупить самолеты Bombardier канадского производства, иностранные партнеры выразили заинтересованность в лизинговом взаимодействии. Об этом сообщает портал "Новости Узбекистана" со ссылкой на сюжет телеканала "Узбекистан 24".

Агентство по развитию экспорта Канады готово предоставить кредиты на 12 лет и покрыть 85% суммы покупки. Также, по словам директора по контрактам Bombardier Мартина Хермана, возможно взаимодействие в рамках лизинговых пакетов.

Компания готова обсудить и организацию в Узбекистане производства запчастей для своих самолетов. В ближайшее время представители Bombardier презентуют такую продукцию узбекским коллегам.

Узбекистан уже активно сотрудничает с другим крупным авиапроизводителем — Boeing. К 2020 году американская компания поставит Узбекистану четыре Boeing Dreamliner. В настоящее время национальный авиаперевозчик Узбекистана уже эксплуатирует два "лайнера мечты".