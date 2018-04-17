Министр объяснил интерес Amazon и Google к Узбекистану

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Ведущие мировые технологичные компании Amazon, IBM, Cisco, Microsoft, Alibaba и Google заинтересованы в рынке Узбекистана, который способен предоставить им ряд уникальных возможностей и стать потенциальной точкой для роста, уверен министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Азим Ахмедхаджаев.

По словам чиновника, эти компании обращают внимание на Узбекистан, так как у них нет на всем пространстве СНГ центров обработки данных, которые бы позволили сократить затраты на ведение бизнеса.

"Площадка в Узбекистане даст им возможность создать мощности, чтобы они могли более оперативно осуществлять свои операции и действия с близлежащими странами. Это очень сильно влияет на принятие решения конечного пользователя — воспользуется ли он услугами данных компаний или нет", — отметил он в рамках специального проекта "Кабинет" пресс-службы главы государства.

Так, например, заметил Ахмедхаджаев, на запрос, который человек отправляет из Риги на удаленный сервер в Гонконге компании Alibaba, уходит определенное количество времени. И до того, как будет получен ответ, заметил он, потребитель может принять решение о том, что ему это уже не интересно и отказаться от покупки.

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"Нам нужно добиться того, чтобы Узбекистан был центром IT-технологий в регионе, он может стать своеобразным информационным хабом. Для этого необходимо чтобы в Узбекистан приезжало как можно больше специалистов из-за рубежа, чтобы они здесь обменивались информацией, то есть мы должны создать у нас удобную для всех площадку", — сказал глава Мининфокома.

Напомним, что ранее представители Amazon Web Services (дочерняя компания Amazon) обсуждали с представителями узбекского правительства возможности строительства датацентров с использованием солнечных панелей на территории Узбекистана.

Кроме того, компания Cisco предлагала Узбекистану сотрудничество в разработке стратегии развития "умных" и безопасных городов, а Google Global Cache — сотрудничестве в улучшении качества сервисов Google для местных пользователей.