22:00 17 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Сотрудник следственного изолятора

Осужденных долгое время вербовали в террористы в изоляторах России

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
Получить короткую ссылку
7610

Данный факт был установлен в ходе проверки, проведенной Генпрокуротурой, осужденных заставляли приносить присягу на верность "Исламскому государству" (запрещена в Узбекистане и России)

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В изоляторах России длительное время вербовали осужденных к участию в террористической организации "Исламское государство" (запрещена в Узбекистане и России).

Данный факт был установлен в ходе проверки деятельности ФСИН, проведённой в 2017 году генпрокуратурой. Осужденных склоняли к принесению присяги на верность террористической организации "Исламское государство". Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.

"Допущен факт создания осужденным посредством мобильной связи террористического сообщества, участники которого совершали убийства в целях финансирования деятельности международной террористической организации "Исламское государство", — отмечается в документе, пишет РИА Новости.

Генпрокуратура по результатам проверки внесла директору ФСИН два представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 57 должностных лиц, информирует генпрокурор.

Теги:
вербовка, Террористы, Исламское государство, ФСИН, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дубай
    Страшная месть

    Как британское правительство мстит бизнесмену азербайджанского происхождения за его поддержку России в "деле Скрипаля" – в материале Sputnik.

  • Экзаменационное тестирование мигрантов, архивное фото
    Экзамен автоматом

    МВД России предложило освободить граждан Беларуси и Украины от экзамена по русскому языку для получения российского гражданства.

  • Администрация президента.
    И стар, и млад

    Депутат абхазского парламента объяснил, почему следует отменить верхнюю планку возрастного ценза для кандидатов в президенты республики.

  • Награждение, приуроченное ко Дню армии
    Господин премьер-министр

    Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьер-министром республики – по новой Конституции, он становится фактическим главой государства.

  • Тактические учения кораблей Балтийского флота, архивное фото
    Это провокация!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал учения российских вооруженных сил на Балтике демонстрацией силы и провокацией.

  • Куршский залив, архивное фото
    Российское "вторжение"

    Литва обвинила российское судно в нарушении своей границы - якобы корабль при развороте на несколько метров зашел в литовские воды.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Еду, ждите!

    Игорь Додон в конце апреля отправляется с рабочим визитом в Санкт-Петербург: с кем намерен встретиться молдавский президент?

  • Яак Ааб
    Сгубила выпивка

    Министр государственного управления Эстонии подает в отставку после того, как его поймали за рулем с остаточными признаками алкогольного опьянения.

  • Добыча золота
    Золотая лихорадка

    Геологи рассказали об итогах поисков золотоносных руд на участке, расположенном в Северной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Финал конкурса Мисс Россия-2018
Созвездие красоты: как выбирали обладательницу титула "Мисс Россия - 2018"
Спецоперация ФСБ против террористической ячейки в Ростовской области
Кадры задержания террористов ИГИЛ в Ростовской области
Ракетные удары по Сирии
По каким объектам США и союзники наносили удары в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054