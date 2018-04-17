Осужденных долгое время вербовали в террористы в изоляторах России

Данный факт был установлен в ходе проверки, проведенной Генпрокуротурой, осужденных заставляли приносить присягу на верность "Исламскому государству" (запрещена в Узбекистане и России)

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В изоляторах России длительное время вербовали осужденных к участию в террористической организации "Исламское государство" (запрещена в Узбекистане и России).

Данный факт был установлен в ходе проверки деятельности ФСИН, проведённой в 2017 году генпрокуратурой. Осужденных склоняли к принесению присяги на верность террористической организации "Исламское государство". Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.

"Допущен факт создания осужденным посредством мобильной связи террористического сообщества, участники которого совершали убийства в целях финансирования деятельности международной террористической организации "Исламское государство", — отмечается в документе, пишет РИА Новости.

Генпрокуратура по результатам проверки внесла директору ФСИН два представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 57 должностных лиц, информирует генпрокурор.