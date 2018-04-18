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Белый Дом в Вашингтоне

США временно отказались от введения новых санкций против РФ

© Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
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Президент Дональд Трамп сделал распоряжение о сдерживании мер лично, это продлится до тех пор пока со стороны России не будет шага, который Америка сможет расценить как провоцирующий.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. — Соединенные Штаты Америки не планируют в ближайшее время вводить новые санкции против Российской Федерации. Такое распоряжение сделал лично президент страны Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы государства.

При этом американское правительство не отказывается от введения мер в принципе, но Трамп рассчитывает дождаться действий России, которые он сможет расценить как провокацию.

В воскресенье Вашингтон заявил, что «санкции против России на подходе». Белый дом обвиняет Кремль в поддержке сирийского лидера Башара Асада. Его подозревают в применении химического оружия. Санкции могут направить против компаний, которые работали с техническим оснащением.

Авиаудары по Сирии, архивное фото
© Ruptly .
Удар США по Сирии: что на самом деле означает ракетно-бомбовое шоу Трампа

Ранее США указывали на якобы участие России и Сирии в химических атаках в Восточной Гуте. Совместно с Францией и Великобританией американские службы нанесли удар по трем сирийским объектам. Пострадали три человека. МИД РФ опровергает информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

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Теги:
санкции, отношения РФ и США, Дональд Трамп, США, Дипломатия, Военная техника



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