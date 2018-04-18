Ученые нашли бактерию, разлагающую пластик за несколько дней

В 2016 году на свалке в Японии обнаружили бактерии, способные поглощать пластик в тысячи раз быстрее, чем это происходит обычным способом

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Японские ученые создали фермент, которые уничтожает пластик за несколько дней. Особенно быстро у него получается перерабатывать бутылочный пластик, пишет Engadget.

В 2016 году на свалке в Японии обнаружили бактерии, способные поглощать пластик в тысячи раз быстрее, чем это происходит обычным способом. Теперь ученые смогли синтезировать структуру фермента — и он смог поглощать полиэтилентерефталат (ПЭТ) лучше оригинала. При этом биологи намерены еще улучшить бактерию, чтобы она смогла быстрее перерабатывать и другие виды пластика, говорит Джон Макгихан из Портсмутского университета в Великобритании.

В дальнейшем фермент сможет разложить пластик на его производные, которые можно будет использовать снова для производства пластика. Тем самым в мире снизится потребление нефти, а также уменьшатся выбросы и количество мусорных свалок. Кроме того, при помощи генных модификаций фермент можно будет пересадить бактериям-экстремофилам, которые могут выдерживать температуру свыше 70 градусов. При такой температуре ПЭТ плавится, а в этой форме он разлагается в 100 раз быстрее.

Ежегодно в мировой океан выбрасывается 8 миллионов тонн пластика. Существует несколько проектов по очистке мирового океана от мусора. Один из них — компания The Ocean Cleanup, хочет установить плавучие барьеры для сбора мусора, которые за пять лет очистят до 50% так называемого большого тихоокеанского мусорного пятна. Оно находится между Гавайями и Калифорнией, это область, где пластиковый мусор накапливается из-за ветров и океанских течений.