Facebook и Google подозревают в политических манипуляциях информацией

Большинство респондентов из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США положительно ответили на вопрос о том, используют ли технологичные корпорации алгоритмы для манипулирование информацией.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Жители США, Германии, Франции, Италии и Великобритании считают, что технологичные компании Google и Facebook используют специальные алгоритмы для манипулирования информацией в пользу той или иной политической точки зрения. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

Большинство немцев (68%), итальянцев, американцев, французов и британцев (от 54 до 60%) положительно ответили на вопрос о манипуляциях. При этом во Франции и США такой точки зрения чаще придерживается молодежь (от 62 до 71%), чем старшее поколение. Среди французов особенно отличаются люди от 18 до 24 лет.

Результаты опроса о маниляциях Google и Facebook

Однако в Италии и Британии Google и Facebook чаще подозревают представители старшего поколений — от 62% итальянцев старше 35 лет и 56% жителей туманного Альбиона старше 25 лет. В большинстве случаев подобное мнение фомируется у людей с высшим образованием — у 71% опрошенных во Франции, 76% в Германии, 64% итальянцев, 69% британцев и 74% жителей США.

Опрос для Sputnik News с 22 по 27 марта проводила старейшая во Франции компания IFop. В нем приняли участие 5 029 респондентов в возрасте старше 18 лет.