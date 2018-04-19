В Ереване протестуют против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром

Сотрудники специального полицейского подразделения в данный момент выводят собравшихся с площади собравшихся Дома правительства, сотрудники окружили здание с четырех сторон.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В столице Армении Ереване утром в четверг продолжается потасовка между сотрудниками специального подразделения полиции и протестующими против избрания Сержа Сержа Саргсяна премьер-министром. В акции участвуют сторонники движения "Мой шаг" под руководством депутата Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

В данный момент силы специального назначения выводят митингующих с Площади Республики, полицейские окружили здание Дома правительства с четырех сторон, туда стянули дополнительные силы. Участники акции пытаются прорваться сквозь полицейский кордон.

С 16 апреля сторонники Пашиняна проводят акции протеста в столице. Они перекрывают улицы и перекрестки, собираются вблизи административных зданий, вступают в стычки с полицией.