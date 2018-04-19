Алишер Усманов опустился на 5 строчек рейтинга Forbes

Первое место в этом году занял президент Стрелкового союза Владимир Лисин, Усманов оказался на 10 строчке.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В четверг Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг 200 самых богатых российских предпринимателей. Российский предприниматель узбекского происхождения, основатель USM Holdings Алишер Усманов опустился с 5 на 10 строчку, его состояние на сегодня составляет всего 12 500 миллионов долларов.

Первое место в этом году занял владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисицын, второе – председатель совета директоров компании “Северсталь” Алексей Мордашев, третье, четвертое и пятое распределили акционер “Новатэка” Леонид Михельсон, совладелец “Лукойла” Вагит Алекперов и владелец Volga Group Геннадий Тимченко. Их доходы оцениваются в 16 – 19 миллионов долларов соответственно. Всего за два года в России появилось 29 новых долларовых миллиардеров.

Алишер Усманов родился 9 сентября 1953 года в городе Чуст Узбекской ССР. С 2000 по 2014 год занимал пост гендиректора дочерней компании “Газпрома”, в 2006 году основал USM Holdings – один из крупнейших металлургических комплексов России. С октября 2008 года является президентом Международной федерации фехтования. В 2013-2015 годах возглавлял список Forbes.