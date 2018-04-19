19:03 19 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Досрочные выборы в Турции пройдут 24 июня

AFP / ADEM ALTAN
В мире
Получить короткую ссылку
20 0 0

Глава государства Реджем Тайип Эрдоган аргументировал перенос сроков голосования необходимостью перехода на президентскую систему управления.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Турции перенес президентские и парламентские выборы на 24 июня 2018 года, это решение связано с необходимостью скорейшего перехода к президентской системой управления страной, сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, к такому выводу он пришел после встречи с главой оппозиционной националистической Партии национального движения Девлетом Бахчели, которую провел накануне. Высшая избирательная комиссия немедленно приступает к подготовке всенародного голосования.

Ранее дата выборов была назначена на 3 ноября 2019 года, Бахчели заявлял о намерении требовать перенести их на конец августа этого года.

Турция официально начала формирование президентской республики в январе 2017 года. Согласном новым условиям, Эрдоган наделяется большими полномочиями, а в конституцию страны вносится ряд изменений.

По теме

Узбекистан и Турция готовят Соглашение о преференциальной торговле
Теги:
парламентские выборы, выборы президента, досрочное голосование, Турция, Турция, Международная политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Геннадий Головкин
    Канелозаменитель

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально объявил имя своего соперника по бою 5 мая – кто заменит пойманного на допинге Сауля "Канело" Альвареса?

  • Руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков
    Доверия нет!

    Парламент Кыргызстана большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова – уйдет ли кабинет министров в отставку?

  • Профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова
    "Фиксация на бедности"

    Почему в Таджикистане необходимо переломить ситуацию, когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее развития собственной экономики?

  • Государственный нефтяной фонд Азербайджана
    Кому война…

    Обострение ситуации в Сирии пополняет бюджет Госнефтефонда Азербайджана – из-за роста цен на углеводороды его активы выросли более чем на пять процентов.

  • Молоковоз
    Продуктовый разговор

    Москва и Минск 20 апреля планируют провести переговоры по вопросам поставок белорусского продовольствия в Россию.

  • Погода
    Культурное наследие

    В Абхазии выявлены 700 объектов культурного наследия – какая работа проводится в республике для сохранения памятников истории?

  • Ситуация у правительственного здания (19 апреля 2018). Ереван
    Противостояние

    Полиция Еревана пытается помешать намерению лидера движения "Мой шаг", депутата Никола Пашиняна, заблокировать входы "Дома правительства - 3".

  • Готовый продукт завода Лидское пиво
    Битва за выпивох

    Резкое повышение акциза на алкоголь в Латвии приведет к увеличению нелегального рынка спиртовой продукции и оттолкнет алкотуристов из соседних стран.

  • Посол, глава представительства Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас
    Шире связь!

    Экс-министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас заявил, что Москве и Вильнюсу нужно расширить гуманитарные и бизнес-контакты.

  • Люди
    На десять девчонок…

    Неутешительная демография: жительницам Молдовы все труднее отыскать для себя спутника жизни – куда подевались мужчины?

  • Вакцинация против гриппа
    Вакцинный саботаж

    Лишь каждый седьмой ученик Таллиннских школ и гимназий прошел вакцинацию – медики бьют тревогу и заявляют о необходимости усиления разъяснительной работы.

  • Фильм Непрощенный
    "Непрощенный"

    Мировая премьера драмы "Непрощенный" про Виталия Калоева откроет российскую программу 40-го Московского международного кинофестиваля.

  • Геннадий Головкин
    Канелозаменитель

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально объявил имя своего соперника по бою 5 мая – кто заменит пойманного на допинге Сауля "Канело" Альвареса?

  • Руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков
    Доверия нет!

    Парламент Кыргызстана большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова – уйдет ли кабинет министров в отставку?

  • Профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова
    "Фиксация на бедности"

    Почему в Таджикистане необходимо переломить ситуацию, когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее развития собственной экономики?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
Прикоснуться к роскоши: мебель из отеля Ritz в Париже продадут на аукционе
СПУТНИК_Уничтожение ветхих и фальшивых дензнаков РФ показали на видео
Тонны банкнот превратились в пыль: как в России уничтожают фальшивые купюры
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054