Досрочные выборы в Турции пройдут 24 июня

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Турции перенес президентские и парламентские выборы на 24 июня 2018 года, это решение связано с необходимостью скорейшего перехода к президентской системой управления страной, сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, к такому выводу он пришел после встречи с главой оппозиционной националистической Партии национального движения Девлетом Бахчели, которую провел накануне. Высшая избирательная комиссия немедленно приступает к подготовке всенародного голосования.

Ранее дата выборов была назначена на 3 ноября 2019 года, Бахчели заявлял о намерении требовать перенести их на конец августа этого года.

Турция официально начала формирование президентской республики в январе 2017 года. Согласном новым условиям, Эрдоган наделяется большими полномочиями, а в конституцию страны вносится ряд изменений.