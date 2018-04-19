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Кубинский флаг над набережной Маликон

Новым лидером Кубы назначен Мигель Диас-Канель

© Sputnik / Олег Ласточкин
В мире
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Кандидатуру первого заместителя председателя Госсовета в четверг утвердил парламент страны, РФ продолжит укреплять взаимовыгодные связи с этой страной.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Национальное собрание народной власти Кубы в четверг утвердило кандидатуру нового лидера страны, им стал 57-летний политик экс-заместитель председателя Госсовета Мигель Диас-Канель. На этом посту он сменил Рауля Кастро, сообщает РИА Новости.

В своем первом выступлении новый глава Кубы заявил, что не допустит возврата к капитализму и призвал кубинцев оставаться едиными, как во все годы революции.

В России, в свою очередь, намерены продолжать укреплять взаимовыгодные экономические и гуманитарные связи с Островом Свободы.

 

Теги:
Парламент, Куба, Лидер, Куба, Отставки и назначения



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