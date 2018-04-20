Россия предоставит доказательства ударов ПВО Сирии по ракетам коалиции

По словам Сергея Лаврова, у российских военных есть очень четкая картина произошедшего, они наблюдали за ситуацией в режиме реального времени.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Генеральный штаб Российской Федерации в ближайшее время готов предоставить доказательства того, что ПВО Сирии отразили ракетный удар стран коалиции (Франции, США и Великобритании) 14 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, у российских военных есть очень четкая картина произошедшего, они наблюдали за событиями вживую, в режиме реального времени. Кремль готов отвечать за предоставленную статистику и гарантирует скорое подтверждение подсчетов.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. По поступившим позднее данным, к бомбардировке присоединились страны Евросоюза — Великобритания и Франция.