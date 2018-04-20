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Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусры (организация запрещена в РФ), в Восточной Гуте в пригороде Дамаска

Россия предоставит доказательства ударов ПВО Сирии по ракетам коалиции

© Sputnik / Mikhail Alaeddin
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По словам Сергея Лаврова, у российских военных есть очень четкая картина произошедшего, они наблюдали за ситуацией в режиме реального времени.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Генеральный штаб Российской Федерации в ближайшее время готов предоставить доказательства того, что ПВО Сирии отразили ракетный удар стран коалиции (Франции, США и Великобритании) 14 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, у российских военных есть очень четкая картина произошедшего, они наблюдали за событиями вживую, в режиме реального времени. Кремль готов отвечать за предоставленную статистику и гарантирует скорое подтверждение подсчетов.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. По поступившим позднее данным, к бомбардировке присоединились страны Евросоюза — Великобритания и Франция.

 

 

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Теги:
удар, Россия, США, Сирия, ПВО, Сирия, США, Россия, Оборона



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