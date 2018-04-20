Таджикистан увеличил поставки цемента в Узбекистан в 17,2 раза

Всего за первые месяцы 2018 года в республику завезли 332 тысячи тонн продукта производства таджикских заводов.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. За первые три месяца этого года Таджикистан предоставил Узбекистану в 17,2 раза больше цемента, чем в прошлом году, сообщает Sputnik.Таджикистан.

Если в январе-марте 2017 года цифра составляла около 20 тысяч тонн продукта, то в этом квартале она приблизилась к 172 тысячам. Всего Таджикистан увеличил экспорт почти в 2,5 раза.

С января заводы страны произвели 774 тысячи тонн цемента. Это на 348 тысяч тонн больше прошлогодних показателей. При этом 131 тысячу тонн отправили в Афганистан и еще 19 тысяч — в Кыргызстан.

Ранее сообщалось об ограничении цен на цемент в Узбекистане, сегодня стоимость не может составлять более 500 тысяч сумов за тонну. Данная мера принята для того, чтобы исключить спекуляции на рынках республики.