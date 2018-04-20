В Австралии разгорается эпидемия неизвестной болезни

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Австралии зафиксирована эпидемия неизвестного кожного заболевания, в ходе которого у больных появляются язвы, стремительно разъедающие плоть. Об этом сообщает "Популярная механика".

Ученые дали болезни название "язва Бурули". Однако как она началась и даже как болезнь распространяется, специалисты объяснить не могут.

Симптомы ее таковы: у больных появляется небольшая красная припухлость, похожая на укус насекомого. Далее, если ее не лечить, шишка разрастается и всего за несколько дней может повлечь за собой серьезное разрушение кожи и мягких тканей.

Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что болезнь вызывается бактерией, принадлежащей к тому же семейству, что и бактерии, вызывающие туберкулез и проказу.

Инфекция, как правило, поражает руки или ноги человека.

"Лечится она довольно долго, последней пациентке, 13-летней девочке из городка Тайаб в штате Виктория, понадобилось несколько операций и несколько месяцев приема антибиотиков, чтобы от нее избавиться", — пишет издание.

Сообщается также, что об эпидемии заговорили после того, как в штате Виктория в 2017 году количество заболевших "язвой Бурули" выросло на 50% по сравнению с 2016 годом.