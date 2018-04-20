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Центральный рынок в Воронеже

Узбекские фермеры договорились с российскими о доставке продуктов

© Sputnik / Алексей Сазонов
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В среду, 18 апреля, администрация Санкт-Петербурга и Центр поддержки предпринимательства Узбекистана организовали онлайн-конференцию.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. На этой неделе в среду в здании Смольного в Санкт-Петербурге состоялась онлайн-конференция "Узбекистан и Россия — перспективы взаимовыгодного сотрудничества регионов", сообщается на сайте Либерально-демократической партии Узбекистана.

"Целью мероприятия стало содействие установлению прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран и углублению кооперации между предприятиями по производству плодоовощной и пищевой продукции, а также активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами двух стран", — уточняет пресс-служба партии.

Кроме того, узбекские предприниматели договорились с российскими об условиях доставки продукции, а также рассказали о своих возможностях в этой сфере.

В мероприятии приняли участие представители хозяйств Ташкентской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Андижанской областей.

Теги:
фермерское хозяйство, Санкт-Петербург, Конференция, Узбекистан, Санкт-Петербург, Узбекистан, Агропромышленный комплекс



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