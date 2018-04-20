Шавкат Мирзиёев поздравил кубинского лидера с избранием на пост

Также он поприветствовал нового президента Черногории Мило Джукановича, который также одержал победу на президентских выборах на этой неделе.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу, 20 апреля, поздравил с избранием на пост сразу двух лидеров зарубежных стран — нового председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канеля и лидера Черногории Мило Джукановича. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Национальное собрание народной власти Кубы утвердило кандидатуру Диаса-Канеля в четверг. Он сумел получить 603 голоса из 604 возможных, или 99,78%. В своем первом выступлении перед парламентом лидер подчеркнул, что продолжит курс коммунистической партии страны.

Мило Джуканович также одержал победу на президентских выборах на этой неделе. Он сумел обойти своего ближайшего соперника Младена Боянича с результатом 53,9% против 33%.