Узбекистан занял пятое место в мире по выбросам углекислого газа

Соответствующий рейтинг опубликовали специалисты международного энергетического агентства Enerdata, они учитывали данные за 2016 год.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Независимая информационно-консалтинговая компания Enerdata выложила результаты исследования, согласно которому Узбекистан занимает пятое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа. Специалисты учитывали данные за 2016 год.

Эти данные основываются на соотношении двух показателей: выбросов СО2 вследствие сжигания топлива — нефти, газа и угля и внутреннего валового продукта. В случае Узбекистана показатель составил 0,596 кг на единицу ВВП.

При этом в 2012 году Узбекистан занимал первое место в этом рейтинге, тогда соотношение было равно 0,881 кг на единицу ВВП. К 2016 году объем парникового газа уменьшился на 3%.

Возглавила рейтинг Россия. В этой стране выбросы интенсивного газа составляют 0,722 кг на единицу ВВП. За ней следуют ЮАР, Украина и Казахстан с показателями в 0,720 кг, 0,672 кг и 0,604 кг на единицу ВВП соответственно.