22:44 20 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Загрязнение производством окружающей среды

Узбекистан занял пятое место в мире по выбросам углекислого газа

© Sputnik / Александр Кондратюк
В мире
Получить короткую ссылку
33301

Соответствующий рейтинг опубликовали специалисты международного энергетического агентства Enerdata, они учитывали данные за 2016 год.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Независимая информационно-консалтинговая компания Enerdata выложила результаты исследования, согласно которому Узбекистан занимает пятое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа. Специалисты учитывали данные за 2016 год.

Эти данные основываются на соотношении двух показателей: выбросов СО2 вследствие сжигания топлива — нефти, газа и угля и внутреннего валового продукта. В случае Узбекистана показатель составил 0,596 кг на единицу ВВП.

При этом в 2012 году Узбекистан занимал первое место в этом рейтинге, тогда соотношение было равно 0,881 кг на единицу ВВП. К 2016 году объем парникового газа уменьшился на 3%.

Возглавила рейтинг Россия. В этой стране выбросы интенсивного газа составляют 0,722 кг на единицу ВВП. За ней следуют ЮАР, Украина и Казахстан с показателями в 0,720 кг, 0,672 кг и 0,604 кг на единицу ВВП соответственно.

 

Теги:
Узбекистан, Загрязнение окружающей среды



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на одной из центральных улиц Баку, фото из архива
    Унесенная ветром

    Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Производственные объекты на территории Кандымского ГПК
Да будет газ: как открывали Кандымский ГПК
СПУТНИК_Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Лавров высмеял доводы Британии о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054