В Таджикистане осужден имам-хатиб, пропагандирующий идеи салафизма

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Таджикистане суд приговорил бывшего имам-хатиба мечети к шести годам тюрьмы, признав его виновным в членстве в запрещенном религиозном течении «Салафия».

Как сообщает Таджикское телеграфное агентство со ссылкой на собственный источник, за решетку отправлен 35-летний Абдулло Сайдуллоев, который в пятикратной мечети города Худжанда Согдийской области Таджикистана пропагандировал запрещенные в стране идеи салафизма.

"В 2004-2007 годах Сайдуллоев учился религиозной грамоте в одном из медресе Саудовской Аравии, а после возвращения на родину был имам-хатибом мечети "Сари санг". Окружающие стали замечать, что священнослужитель совершает молитвы на чуждый манер", — уточняет ТаджикТА.

© Sputnik / Иван Руднев В Узбекистане четверых салафитов отправили в тюрьму

На суде подсудимый отказался от последнего слова и адвоката.

Сайдуллоев был задержан в октябре 2017 года в своем доме. При обыске у него было обнаружено 200 экземпляров запрещенной религиозной литературы.

В настоящее время разыскиваются два его брата, которые, по некоторым данным, пребывают в одной из арабских стран.