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Сотрудники подразделений специального назначения

В России ликвидировали сторонника ИГ, планировавшего теракты в РФ

© Sputnik / Игорь Зарембо
В мире
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Тема:
Борьба с терроризмом (37)
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Боевик планировал устроить теракты возле здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. ФСБ сообщила, что пресекла деятельность сторонника ИГ (запрещена в РФ), который планировал теракты в России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кадры с оружием сторонников ИГ, задержанных в Махачкале
ФСБ РФ
Вербовщиков ИГ удалось задержать в Махачкале
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство", который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 21 апреля 2018 года при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения.

На месте происшествия были найдены обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, флаг ИГ, рукописный текст с присягой ее главарю, "а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольского краю".

Сейчас по факту случившегося проводятся следственные мероприятия.

Тема:
Борьба с терроризмом (37)
Теги:
Россия, Преступление, закон и правосудие



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