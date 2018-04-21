В России ликвидировали сторонника ИГ, планировавшего теракты в РФ

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. ФСБ сообщила, что пресекла деятельность сторонника ИГ (запрещена в РФ), который планировал теракты в России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ РФ Вербовщиков ИГ удалось задержать в Махачкале

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство", который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 21 апреля 2018 года при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения.

На месте происшествия были найдены обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, флаг ИГ, рукописный текст с присягой ее главарю, "а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольского краю".

Сейчас по факту случившегося проводятся следственные мероприятия.