Эрдоган: главная угроза Турции – это США

Президент Турции посетовал, что не может закупать у США оружие за деньги, зато Америка и силы коалиции бесплатно поставляют террористическим группировкам оружие и боеприпасы

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Угроза Турции исходит, в первую очередь, от ее стратегических партнеров. Такое заявление сделал президент страны Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV, передает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, это связано с тем, что американское руководство предоставляет военную поддержку и оружие сирийским курдам.

"Откуда же исходит угроза? Она исходит, в первую очередь, от наших стратегических партнеров… Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что США отправили 5 тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, что несет непосредственную угрозу для Турции.

Эрдоган также раскритиковал США за отказ от экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, комментируя просьбу Вашингтона об освобождении арестованного в Турции по подозрению в причастности к FETO американского пастора Эндрю Брансона.

"США должны смотреть на шаги, которые они предприняли, и соблюдать договор об экстрадиции, если они хотят, чтобы американский пастор Брансон был на свободе", — сказал Эрдоган, добавив, что просьба США об освобождении Брансона незаконна.

AFP / ADEM ALTAN Эрдоган считает, что Штаты помогли боевикам выйти из Ракки

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции.

В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих. Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года.

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.