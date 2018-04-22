17:39 22 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 29°C
Прямой эфир
Поиск
Последствия взрыва в Кабуле

Взрыв в Кабуле унес жизни 31 человека, более 50 ранены

SHAH MARAI / AFP
В мире
Получить короткую ссылку
8001

Атаку осуществил террорист-смертник; взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

В результате погиб 31 человек, более 50 получили ранения.

Никита Мендкович
Sputnik
Мендкович: кризис в Афганистане зашел в тупик
Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье, 22 апреля. На место выехали медики и полицейские.

Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным властей, взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

Это не первый инцидент, произошедший в стране в связи с предстоящими выборами. В среду боевики радикального движения "Талибан" похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля.

После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

Теги:
Кабул, Афганистан, Преступление, закон и правосудие



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на одной из центральных улиц Баку, фото из архива
    Унесенная ветром

    Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

ВАЗ-2101
"Копейка" мade in Russia, или Как выглядела автомобильная мечта мужчин в СССР
Спутник_ФСБ ликвидировала террориста в Ставрополе
Ликвидация сторонника ИГ в Ставрополе
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054