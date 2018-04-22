Взрыв в Кабуле унес жизни 31 человека, более 50 ранены

Атаку осуществил террорист-смертник; взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

В результате погиб 31 человек, более 50 получили ранения.

Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье, 22 апреля. На место выехали медики и полицейские.

Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным властей, взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

Это не первый инцидент, произошедший в стране в связи с предстоящими выборами. В среду боевики радикального движения "Талибан" похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля.

После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.