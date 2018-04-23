"Дуб дружбы" VS обивка стула: Макрон и Трамп обменяются подарками

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Эммануэль Макрон, президент Франции, совершит свой первый официальный визит в Соединенные Штаты, он посетит Вашингтон и Новый Орлеан.
В подарок он везет чете Трамп дуб с севера Франции — из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска.
По мнению французского лидера, дуб станет символом долгих отношений двух стран. Он сказал, что посадит дерево вместе с Трампом "в его саду", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп также собираются преподнести высокому гостю подарок — часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома.
На этом сюрпризы от президента США и его супруги не закончатся. Ожидается, что Макрон получит в подарок альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе его визита, и серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями Дональда и Меланьи Трамп.
Отметим, что визит Макрона приурочен к 250-летию отношений США и Франции. В программе французского лидера не только общение с президентской четой, но и выступление в конгрессе. Ради французских гостей Трамп впервые за свое президентство организует правительственный ужин.