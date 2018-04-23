"Дуб дружбы" VS обивка стула: Макрон и Трамп обменяются подарками

Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в понедельник в США с первым официальным визитом

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Эммануэль Макрон, президент Франции, совершит свой первый официальный визит в Соединенные Штаты, он посетит Вашингтон и Новый Орлеан.

В подарок он везет чете Трамп дуб с севера Франции — из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска.

По мнению французского лидера, дуб станет символом долгих отношений двух стран. Он сказал, что посадит дерево вместе с Трампом "в его саду", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп также собираются преподнести высокому гостю подарок — часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома.

Этот стул был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро. Несколько лет спустя президент Джеймс Бьюкенен сменил обстановку. Позднее первая леди США и супруга Джона Кеннеди Жаклин вернула редкие предметы интерьера в Белый дом.

На этом сюрпризы от президента США и его супруги не закончатся. Ожидается, что Макрон получит в подарок альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе его визита, и серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

Отметим, что визит Макрона приурочен к 250-летию отношений США и Франции. В программе французского лидера не только общение с президентской четой, но и выступление в конгрессе. Ради французских гостей Трамп впервые за свое президентство организует правительственный ужин.