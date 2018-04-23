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Президент Франции Эммануэль Макрон

"Дуб дружбы" VS обивка стула: Макрон и Трамп обменяются подарками

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в понедельник в США с первым официальным визитом

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Эммануэль Макрон, президент Франции, совершит свой первый официальный визит в Соединенные Штаты, он посетит Вашингтон и Новый Орлеан.

В подарок он везет чете Трамп дуб с севера Франции — из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска.

По мнению французского лидера, дуб станет символом долгих отношений двух стран. Он сказал, что посадит дерево вместе с Трампом "в его саду", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп также собираются преподнести высокому гостю подарок — часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома.

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Этот стул был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро. Несколько лет спустя президент Джеймс Бьюкенен сменил обстановку. Позднее первая леди США и супруга Джона Кеннеди Жаклин вернула редкие предметы интерьера в Белый дом.

На этом сюрпризы от президента США и его супруги не закончатся. Ожидается, что Макрон получит в подарок альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе его визита, и серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

Отметим, что визит Макрона приурочен к 250-летию отношений США и Франции. В программе французского лидера не только общение с президентской четой, но и выступление в конгрессе. Ради французских гостей Трамп впервые за свое президентство организует правительственный ужин.

Теги:
Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Франция, США, Политика



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