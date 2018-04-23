Президент Туркменистана Бердымухамедов прибыл в Ташкент с визитом

В аэропорту столицы его встретил премьер-министр республики Абдулла Арипов, на улицах главу Туркменистана приветствуют граждане обеих стран с флагами.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Ташкент. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Абдулла Арипов, сообщается на официальном интернет-портале главы Узбекистана.

На центральных улицах высокого гостя встречают молодые люди с флагами обеих стран. Визит продлится всего два дня. Туркменский лидер намерен провести переговоры с Шавкатом Мирзиёевым, запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, лидеры поучаствуют в открытии парка "Ашхабад" и посетят реконструированную улицу Махтумкули. Во вторник Бердымухамедов отправится в город Хиву Хорезмской области.

Представители двух государств в ходе переговоров коснутся вопросов экономического партнерства, урегулирования ситуации в Афганистане, борьбы с экстремизмом, радикализмом, преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

На сегодня в нормативно-правовую базу туркмено-узбекских отношений входит более 180 документов, среди которых договор о стратегическом партнерстве. Его Мирзиёев и Бердымухамедов подписали в марте прошлого года.

В последний раз Бердымухамедов посещал Узбекистан с официальным визитом в октябре 2015 года. Также в конце мая 2017 года главы двух стран встретились в национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря.