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Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков

Кремль не комментирует возможность поставок С-300 в Сирию

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
В мире
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Также в Москве отмечают, что ракетный удар на прошлой неделе ухудшил ситуацию.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Кремле отказались комментировать возможность поставок зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит", сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, ракетный удар США, Великобритании и Франции усугубил ситуацию вокруг сирийского урегулирования.

Ранее сообщалось, что Россия намерена доставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит". Доставки планировалась осуществлять на безвозмездной основе, чтобы как можно быстрее создать на территории Сирии эшелонированную систему противовоздушной обороны.

"Фаворит" предназначен для защиты Дамаска и других территорий, которые чаще всего подвергаются обстрелу.

На прошлой неделе разразился международный скандал вокруг ракетного удара по Сирии в ночь с 13 на 14 апреля. Бомбы сбросили военные стран коалиции — США, Великобритании и Франции. По их мнению, разгромленные объекты используют для производства химического оружия. В результате ударов никто не погиб.

Теги:
оружие, Россия, Сирия, Сирия, Международная политика



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