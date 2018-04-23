Более 300 жилых домов Челябинска благоустроят к форуму ШОС и БРИКС

Всего приведут в порядок 306 домов, которые находятся на гостевых маршрутах Челябинска, также будут благоустроены все въезды в город

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Более 300 многоквартирных домов реконструируют в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в регионе в 2020 году, внешний облик всех домов станет единообразным.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в марте, следующий саммит ШОС пройдет в Челябинске, подписан соответствующий указ. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочее совещание с дирекцией по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

"Всего привести в надлежащий вид предстоит 306 многоквартирных домов, которые находятся на гостевых маршрутах Челябинска. Как отметил гендиректор регоператора капремонта области Вадим Борисов, по каждому из домов будет составлен проект реконструкции, их внешний облик будет единообразным", — говорится в сообщении.

Дубровский поручил разработать проекты к июню текущего года, уточняется в сообщении.

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Кроме того, губернатор поручил выработать требования к благоустройству въездов в Челябинск, так как благодаря им возникает первое впечатление от города. "У каждого гаражного кооператива, мастерской есть хозяин. Найдите владельцев, их нужно призвать навести порядок вблизи закрепленных за ними территорий. Говорите с людьми, требуйте от бизнеса — пусть подключаются к наведению чистоты", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.

БРИКС — неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — основано в июне 2006 года.