Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку.
Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на официальный документ, обнародованный в понедельник, 23 апреля.
Глава правительства принял это решение после многодневных митингов в Ереване и других городах страны.
Напомним, акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля.
Оппозиция обвинила его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.
В воскресенье, 22 апреля, полиция применила светошумовые гранаты для разгона оппозиционного митинга.
На жесткие меры правоохранительные органы пошли в связи с призывом Пашиняна продолжить акции протеста с удвоенной силой. Это случилось после завершения "трехминутных переговоров" с премьер-министром страны Сержем Саргсяном.
Встреча политиков закончилась резким уходом главы правительства после того, как Саргсяна возмутил тон оппозиционера.
В результате акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 228 демонстрантов, семь протестующих были госпитализированы.
В понедельник днем Пашинян был выпущен на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.
Саргсян был избран главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков. В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.