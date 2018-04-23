Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку

Саргсян оставил свой пост на фоне массовых антиправительственных акций в Армении.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку.

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на официальный документ, обнародованный в понедельник, 23 апреля.

Глава правительства принял это решение после многодневных митингов в Ереване и других городах страны.

Напомним, акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля.

Оппозиция обвинила его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

© Sputnik . Sputnik . Aram Nersesyan Неспокойный Ереван: сотни задержанных на акции протеста в республике

Три оппозиционных депутата парламента Армении — Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны накануне по обвинению в проведении незаконных массовых собраний — они организовывали митинги, игнорируя ограничения мэрии Еревана.

В воскресенье, 22 апреля, полиция применила светошумовые гранаты для разгона оппозиционного митинга.

На жесткие меры правоохранительные органы пошли в связи с призывом Пашиняна продолжить акции протеста с удвоенной силой. Это случилось после завершения "трехминутных переговоров" с премьер-министром страны Сержем Саргсяном.

Встреча политиков закончилась резким уходом главы правительства после того, как Саргсяна возмутил тон оппозиционера.

В результате акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 228 демонстрантов, семь протестующих были госпитализированы.

В понедельник днем Пашинян был выпущен на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.

Саргсян был избран главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков. В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.