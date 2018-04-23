19:13 23 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Мирзиёева в Анкаре наградили премией "За заслуги перед Евразией"

© Пресс служба президента Узбекистана
В мире
Получить короткую ссылку
5810

Премию присудили за глубокие и динамичные реформы, которые преобразовывают республику и регион.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В понедельник в турецкой Анкаре президента Узбекистана Шавката Миирзёева заочно наградили премией "За заслуги перед Евразией", сообщает портал EurAsia Daily.

В этом году премию вручали впервые, ее учредило недавно созданное турецкое общественное объединение деловых людей EcoAvrasya.

Совет правления учитывал ряд заслуг главы государства — глубокие и динамичные реформы, которые положительно влияют на преобразование не только республики, но и всего региона, а также внешнюю политику. Особенно участники отметили стремительный рост взаимоотношений с рядом стран Центральной и Юго-Восточной Азии. За последние годы Шавкату Мирзиёеву удалось наладить партнерство в разных сферах с Афганистаном, Китаем, Турцией, Южной Кореей и Россией.

К церемонии награждения присоединились советник президента Турции по идеологии Ялчин Топчи, министр науки, промышленности и технологий Фарук Озлю, члены турецкого парламента и представители зарубежных стран.

По теме

Консульство Монголии в Узбекистане наградили медалью "Дружба"
Теги:
награждение, президент Узбекистана, Турция, Анкара, Дипломатия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рохинджа
    Помочь рохинджа

    Гуманитарная помощь от Казахстана на полмиллиона долларов передана беженцам рохинджа, временно размещенным в Бангладеш.

  • Сотрудники ОМОНа РФ. Архивное фото
    Непримкнувшие

    В Санкт-Петербурге арестованы двое кыргызстанцев, пытавшихся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

  • Врач за работой
    Медицинская помощь

    Узбекистан построит в Таджикистане медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан таджикской стороне.

  • Лидер оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян на площади Республики (22 апреля 2018). Ереван
    В поисках Пашиняна

    Задержанный лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян может находиться в полицейском отделении города Севан.

  • Социальная сеть Facebook на экране планешета
    Причина ареста

    Правозащитника Александра Гапоненко в Латвии могли арестовать за пост в Facebook о готовящейся провокации против русскоязычных жителей страны.

  • Ситуация на линии разграничения в Луганской области
    Литовский снайпер

    Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии к линии соприкосновения снайперов из Литвы и Грузии.

  • Рохинджа
    Помочь рохинджа

    Гуманитарная помощь от Казахстана на полмиллиона долларов передана беженцам рохинджа, временно размещенным в Бангладеш.

  • Сотрудники ОМОНа РФ. Архивное фото
    Непримкнувшие

    В Санкт-Петербурге арестованы двое кыргызстанцев, пытавшихся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

  • Врач за работой
    Медицинская помощь

    Узбекистан построит в Таджикистане медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан таджикской стороне.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Международный турнир по курашу на кубок президента Республики Узбекистан
Кураш и кураж, штаны трещат аж
В России появилось подсолнечное масло Новичок
Фермер из России создал подсолнечное масло "Новичок"
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054