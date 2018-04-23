Мирзиёева в Анкаре наградили премией "За заслуги перед Евразией"

Премию присудили за глубокие и динамичные реформы, которые преобразовывают республику и регион.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В понедельник в турецкой Анкаре президента Узбекистана Шавката Миирзёева заочно наградили премией "За заслуги перед Евразией", сообщает портал EurAsia Daily.

В этом году премию вручали впервые, ее учредило недавно созданное турецкое общественное объединение деловых людей EcoAvrasya.

Совет правления учитывал ряд заслуг главы государства — глубокие и динамичные реформы, которые положительно влияют на преобразование не только республики, но и всего региона, а также внешнюю политику. Особенно участники отметили стремительный рост взаимоотношений с рядом стран Центральной и Юго-Восточной Азии. За последние годы Шавкату Мирзиёеву удалось наладить партнерство в разных сферах с Афганистаном, Китаем, Турцией, Южной Кореей и Россией.

К церемонии награждения присоединились советник президента Турции по идеологии Ялчин Топчи, министр науки, промышленности и технологий Фарук Озлю, члены турецкого парламента и представители зарубежных стран.