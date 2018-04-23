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Набережная реки Миасс. Город Челябинск

Дни Челябинской культуры пройдут в Узбекистане с 15 по 19 мая

© Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
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В страну приедут сотрудники региональных министерств, предприниматели, врачи, учителя, представители туристической отрасли и культуры.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. С 15 по 19 мая в Узбекистане пройдут Дни Челябинской культуры, передает телеканал Russia Today.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, на протяжении многих лет Узбекистан остается надежным внешнеэкономическим и важнейшим стратегическим партнером Челябинской области.

В составе делегации в страну прибудут специалисты региональных министерств, предприниматели, представители культуры, туризма, образования и сферы здравоохранения.

Напомним, что на 2020 год в Челябинске также запланированы саммиты ШОС и БРИКС. Город примет представителей Китая, Казахстана, Кыргызыстана, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР.

Челябинская область — один из крупнейших субъектов Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, граничит со Свердловской, Оренбургской и Курганской областями, а также с Башкортостаном и Казахстаном.

 

 

Теги:
Узбекистан, Делегация, Челябинская область, Дипломатия



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