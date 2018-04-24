Музыкальный фестиваль ко Дню детей Турции состоялся в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. На летней площадке Дворца искусств "Туркистон" в Ташкенте состоялся детский музыкальный фестиваль, приуроченный сразу к двум национальным турецким праздникам — Дню национального суверенитета и Дню детей Турции. Об этом сообщает информационное агентство "Jahon".

"Сегодня мы вместе с нашим братским узбекским народом отмечаем 98-летие со дня образования парламента Турции — Великого Национального Собрания (ВНСТ). День открытия ВНСТ — 23 апреля великий вождь Мустафа Кемаль Ататюрк подарил детям. В эти дни по всей Турции и во всех представительствах страны за рубежом отмечается это событие. Рады, что этот праздник мы отмечаем в кругу дружественной нам узбекской общественности. Хочется особо отметить, что наши узы дружбы и взаимопонимания крепнут изо дня в день. На современном этапе плодотворно развиваются и расширяются двусторонние отношения. В этом большая заслуга лидеров наших стран", — заявил в ходе церемонии открытия торжестве Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Узбекистане Ахмет Башар Шен.

По его словам, в ближайшее время страна отметит 100-летие образования современной Турции.

23 апреля в Турции отмечают День защиты детей. Этот праздник совпадает с первым созывом Великого Национального Собрания в 1920 году в Анкаре, который вспоминают в День национального суверенитета.