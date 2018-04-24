Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Кыргызстане

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия оснащает базы современным вооружением и военной техникой.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Минобороны России принимает меры по предотвращению проникновения боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников страны по ОДКБ в Центральной Азии.

ГУВД Ташкента Узбекистан и Таджикистан впервые организуют совместные военные учения

Такое заявление сделал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

По словам главы российского военного ведомства, в этих целях РФ повышает боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Кыргызстане, оснащает их современным вооружением и военной техникой.

"Мы оказываем помощь нашим партнерам в регионе в укреплении боевых возможностей вооруженных сил, совместно планируем их применение", — цитирует его слова РИА Новости.

Шойгу отметил, что на сентябрь запланированы совместные учения "Иссык-Куль — Антитеррор-2018" с привлечением различных силовых структур. В октябре состоится ряд учений с коллективными силами ОДКБ — они последовательно пройдут в Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане по единому замыслу.